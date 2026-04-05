記事ポイント北海道の板金製造企業TRIPATH PRODUCTSが「北のメタル」シリーズを2026年4月4日に販売開始鉄製インテリア盆栽・ヒグマ・エゾシカなど北海道モチーフの金属創作品が3,300円〜5,500円で揃う組み立てて楽しむキット仕様で、使うほどに味わいが増す金属ならではの経年変化も魅力 北海道の板金製造企業TRIPATH PRODUCTSが手がける「北のメタル」シリーズが、2026年4月4日より販売を開始します。鉄製インテリア盆栽やヒ