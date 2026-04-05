タレントの安田美沙子が4日、自身のInstagramを更新。入学式コーデを披露するとともに、母としてのリアルな心境をつづった。【別カット】安田美沙子、上品な佇まいを披露（2枚）安田が「入学式コーデ」として投稿したのは、礼服姿のソロショット。写真には、ジャケットにロングスカート、パンプスを合わせた上品な装いが収められている。2017年に長男、2020年に次男を出産している安田は「進級する方も、入学する方も、おめ