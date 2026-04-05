記事ポイントすすきの屋上観覧車「nORIA」がSNOW MIKUと通年コラボに格上げ2026年4月1日〜5月31日の乗車で限定SNOW MIKU缶バッジをプレゼントシーズンごとにラッピングデザイン・BGM・限定グッズが切り替わる すすきのの人気観光スポット、屋上観覧車「nORIA（ノリア）」でSNOW MIKUとのコラボレーションが通年化されます。2026年4月1日から始まるスプリングシーズンでは、ラッピングゴンドラに乗車した方全員にノルベサ限定