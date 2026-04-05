◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２×―１阪神（５日・マツダ）阪神の大山悠輔内野手が１３打席ぶりの安打を放った。７回２死、好投の栗林から左前安打。ようやく快音を響かせた。スポーツ報知評論家の福本豊氏は、右打ちなど状況に応じた打撃を考え過ぎているのではないか、と指摘した。＊＊＊＊＊大山が７回に左前安打を放った。ボールをしっかり捉え、引っ張った。久々に１本出て、モヤモヤも少しは晴れたのでは