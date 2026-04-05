巨人は５日、スペンサー・ハワード投手が「右アキレス腱（けん）炎」と診断されたと発表した。４日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で先発し、４回途中にバント処理の際に右足を負傷して緊急降板。この日出場選手登録を抹消された。過去に同様のケガを負った選手の例を見ると全治１か月前後を要しており、ハワードも１か月前後はかかる見込み。杉内投手チーフコーチは「マタが来ると思います」と代わりにマタが先発することを明言し