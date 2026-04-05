記事ポイントコミックス16巻表紙をモチーフに、悪魔化進行中のニカイドウを全高約270mmで立体化原作者・林田球先生の徹底監修のもと、角・衣装・ギョーザなど細部まで精巧に再現2026年4月1日より予約受付開始、価格は税込24,200円（発売予定は2026年12月） 漫画『ドロヘドロ』の人気キャラクター「ニカイドウ」が、1/7スケールフィギュアとして登場します。コミックス16巻の表紙イラストをモチーフに、悪魔化が進行したニカイ