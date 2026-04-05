◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト７―５中日（５日・神宮）中日は７回に５点差を守れずに逆転負け。試合後、井上一樹監督は試合前の練習から１軍に合流した守護神・松山晋也を７日の横浜戦（横浜）から出場登録することを明かした。左脇腹の肉離れで出遅れていた松山は試合後、取材に応じて、復帰戦からアドレナリン全開で臨む考えを明かした。「僕たちは追われる立場にいないので。逆に言ったら、朝起きて、何の獲物を狩りに行