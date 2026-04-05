◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ＤｅＮＡ（５日・東京Ｄ）ＤｅＮＡは先発の石田裕太郎投手が６回まで無失点の好投も、１点リードの７回に２死一、三塁のピンチを招いて交代。２番手の伊勢大夢投手が代打・大城に痛恨の逆転３ランを浴び、開幕から３カード連続の負け越しとなった。厳しい場面でマウンドに上がったセットアッパーが浴びた致命的な一発。打たれたのは内角への直球だった。試合後、伊勢は「（山本）祐大のインコ