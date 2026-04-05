記事ポイント全国136名の不動産鑑定士が回答した三友地価予測指数（2026年3月調査）を発表大阪・名古屋圏は上昇傾向、東京圏は商業地・住宅地ともに指数が下落タワマン2億円超・物流クライシス・インバウンド富裕層など市場の転換点を詳報 全国136名の不動産鑑定士によるアンケートをもとに、三友システムアプレイザルが「三友地価予測指数（2026年3月調査）」を発表しています。東京圏・大阪圏・名古屋圏の三大都市圏に加え