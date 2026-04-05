King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がW主演を務める実写映画『鬼の花嫁』（公開中）において、玲夜（永瀬）が柚子（吉川）へ年齢分の誕生日プレゼントを贈る印象的なシーンが公開された。玲夜が仕掛ける、柚子の孤独を溶かす究極のサプライズ。永瀬 廉もお気に入りと語る、“年齢分の誕生日”シーンが到着した。【動画】『鬼の花嫁』吉川愛“柚子”バースデーシーンとリアルバースデーの様子これまで家族から誕生日を祝ってもらえ