動物病院へやってきた犬の、「理不尽に耐えている光景」が反響を呼んでいます。話題となっている動画は記事執筆時点で32万5000回再生を突破し、「静か～に耐えてるｗ」「すべてがかわいい！」といったコメントが寄せられています。 【動画：『なんでやねん！』動物病院に来た犬→他の犬のしっぽが…まさかの『理不尽な光景』】 尻尾が当たってる…！ TikTokアカウント「oimosukisuik」に投稿されたのは、お兄ちゃん犬と一