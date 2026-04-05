実家のわんことの3か月ぶりの再会シーンがSNSで話題です。警戒からの180度違う豹変っぷりは爆笑を呼び、投稿は168万回再生を突破。「誰やねんお前からの変化がスゴイ(笑)」「しっぽブンブン♪」「あ！この匂い！ってなってるｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：3ヶ月ぶりに『実家の犬』に会いに行った結果→ドアを開けたら『こいつ誰だ？』と警戒され…気付いた瞬間の態度】 3か月ぶりに実家に帰