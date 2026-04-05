マンチェスター・シティは4日、FAカップ準々決勝でリヴァプールとホームで対戦し、4-0の快勝を飾った。リヴァプールにまったくチャンスを与えなかったわけではないが、エースのアーリング・ハーランドがハットトリック、さらにGKジェームズ・トラッフォードがPKをストップするなどいいパフォーマンスを見せた選手が多かった。アーセナルとのカラバオカップ決勝を制し、代表ウィークを挟んでのリヴァプール戦と2試合連続で好パフォ