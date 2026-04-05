TOMORROW X TOGETHERが、4月13日にリリースする8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のトラックリストを公開した。 （関連：Ado、XG、HANA、TOMORROW X TOGETHER、PUNPEE、レトロリロン……注目新譜6作をレビュー） 今作には、タイトル曲「Stick With You」をはじめ、「Bed of Thorns」「Take Me to Nirvana (feat. Vinida Weng)」「So What」「21st Century Romance」「Dream of