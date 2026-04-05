レアル・マドリードの指揮官アルバロ・アルベロアが、4日に行われたラ・リーガ第30節マジョルカ戦で敗れた後、責任は自分にあると語った。ミッドウィークにはバイエルンとのCLラウンド8・1stレグが控えていることから、ヴィニシウスをベンチスタートにしたレアルだったが、42分マジョルカに失点を許し、追いかける展開に。1点が遠かったレアルは87分にエデル・ミリトンが同点ゴールを挙げたが、後半ATに痛恨の失点を許してしまい、