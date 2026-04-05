FAカップ、準々決勝マンチェスター・シティ対リヴァプールの一戦は4-0とホームチームの快勝に終わった。総シュート数自体は13本とリヴァプールが上回っていたが、シティはアーリング・ハーランドのハットトリックを含む4得点でリヴァプールを粉砕した。今季はリーグ戦で2度戦って2勝しており、これで今季の対リヴァプールは3戦全勝となった。他の試合結果でいえば、アーセナルがサウサンプトンに敗れており、4強のBIG6はシティとチ