イギリス海軍の艦艇以外も対象にイギリス国防省は2026年3月30日、イギリス周辺で沈没した約20隻以上の艦船が「軍事遺産保護法（Protection of Military Remains Act）」の保護対象に追加されたと発表しました。【画像】ああ、結構キレイに残ってる…これが、イギリスの沖で沈む軍艦です対象はイギリス海軍の艦船だけでなく、フランスやカナダを含む同盟国の艦船、さらには国際水域にある一部の船も含まれるとしています。特