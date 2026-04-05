◆パ・リーグロッテ３―４ソフトバンク（５日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が、死球を受けて途中交代する一幕があった。５回１死一塁で迎えた第３打席、ロッテ・小島の直球が右手首付近に当たった。手の甲につけていた防具とボールに手が挟まった状態となり、出血と腫れがあったという。ベンチで治療した後、グラウンドに戻ったが、その裏の守備からベンチに退いた。試合後、右手にテーピングを巻いて