6日からの春の全国交通安全運動を前に、東京都内で交通事故防止のイベントが行われました。東京・世田谷区では、警視庁成城署が医学博士でタレントの佐藤弘道さんを一日署長に迎え、自転車の乗り方に関する体操やクイズで、交通安全を学ぶイベントを行いました。成城署は「あす入学式を迎える新一年生が交通事故にあわないためにもみんなで交通ルールを徹底してほしい」と呼びかけました。また、新宿区では、警視庁のマスコットキ