タレントの熊田曜子が５日、京セラドーム大阪で開催された「カンサイコレクション２０２６Ｓ／Ｓ」に出演。恒例のビキニ姿を披露した。デビュー２５周年で、３０回目を迎えた「カンコレ」でも１５回目の登場。記念イヤーでも堂々のランウェー・クイーンぶり、カンコレ・レジェンドぶりを見せつけた。今回は若手グラビアアイドルの村雨芙美、柚乃りかを従えてのウォーキングとなった。コートを脱ぎ捨てると、ピンクの水着と