バレーボール女子の元日本代表、大山加奈さんが５日、インスタグラムを更新。元祖アイドル選手として活躍した元日本代表の斎藤真由美さんとのツーショットを公開した。「いつお会いしても素敵なマッチョさんわたしの方からご挨拶に行かねばなのにわざわざ会いに来てくださって…久しぶりにお会いできてとても嬉しかったです！とても気さくなそのお人柄にＪＳＰＯＲＴＳのスタッフのみなさんの目がハートになってお