◆パ・リーグ西武１―１楽天＝延長１２回＝（５日・ベルーナドーム）西武は今季初の延長戦を引き分けで終えた。同点のまま迎えた延長１０回、１死三塁のチャンスを作るも林安可、仲三が連続三振に倒れ得点ならず。そのまま迎えた延長１２回も１死二塁まで走者を進めたが、カナリオ、林安可の新助っ人コンビが凡退し、サヨナラ勝ちとはならなかった。西口監督は「（ホームが）遠かったですね。あと１本というところでなかなか