３歳スプリントシリーズの第３回ネクストスター北日本は４月５日、水沢競馬場で３歳馬９頭が１４００メートルを争った。ホッカイドウ競馬から参戦のゴッドバロック（阿部龍騎手騎乗）が２番手から直線で抜け出し、ティーズアライトに５馬身差をつけて優勝。兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２（５月６日、園田）への優先出走権を獲得した。◇ゴッドバロック父シルバーステート、母オーサムクイーン（父クロフネ）。ホッカイド