ＴＢＳ「オールスター感謝祭２０２６春」が４日に放送され、オープニングで優勝候補が揃うクイズ王席に、今田耕司がイジりを入れた。伊沢拓司、ふくらＰ、松丸亮吾が並ぶひな壇とのトークで、突然今田が「ふくらＰも、ちょっと色々あったけど集中して！今回安心して。（後番組の）『後夜祭』ないから、ニアミスしないから」とイジり、ふくらＰも笑い「ピュアな気持ちで頑張ります」と応じた。今田が「えっ、知らないんです