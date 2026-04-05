◆パ・リーグ西武１―１楽天＝延長１２回＝（５日・ベルーナドーム）楽天打線は延長１２回にわたって、毎回となる１６三振を喫した。西武・平良には８回１２Ｋを奪われ、続く岩城、篠原、甲斐野、ラミレスにはそれぞれ１イニングを１三振。それでも引き分けに持ち込めたのだから、勝ちに等しいドローといっていいだろう。三木肇監督は平良を攻略できなかったことに「非常にいいピッチングされてしまったんだけども、またやる