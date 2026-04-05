ゴールデンウィークになんばで開催される無料音楽フェス『nambar forest ’26』のラインナップ・タイムテーブルが、5日までに発表された。【画像】無料で注目アーティストが見られる…『nambar forest ’26』タイムテーブルNANKAIが4月25日と26日の2日間、なんばパークスで開催する同フェスは、無料で自由に観覧できる。昨年は約1万人が来場した。1Fカーニバルモール、2Fキャニオンストリート、8Fパークスガーデンに特設ステ