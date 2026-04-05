茨城県の常磐道で警察官13人が乗った奈良県警の護送車が横転しました。【映像】横転した護送車（現場の様子）椎名真弘カメラマン「友部ジャンクションをすぎたあたりで、警察の護送車が横転しています」正午すぎ、茨城県笠間市の常磐道・下りの友部ジャンクション付近で、「バスの単独事故」と119番通報がありました。警察や消防によりますと横転したのは警察の護送車で、車線に入ってきた車をよけようとした際に横転したと