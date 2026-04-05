巨人３−２ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝５日）――巨人が２カード連続勝ち越し。１点を追う七回、大城の３ランで逆転した。７回１失点の井上が今季初登板初勝利。ＤｅＮＡ・石田裕は好投が報われず２連敗。◇ヤクルト７−５中日（セ・リーグ＝５日）――逆転勝ちのヤクルトが３カード連続勝ち越し。５点を追う七回に長岡の２点打、サンタナの２ランなどで７点を奪った。広沢はプロ初勝利。中日は高橋宏が粘れず。◇広島２−１阪神