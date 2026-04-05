◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第９節川崎３―２浦和（５日・Ｕ等々力）川崎はホームで浦和と対戦し、３―２で逆転。３試合ぶり勝利を収めた。１―２とリードされた後半３３分、ＦＷロマニッチが頭で同点とすると、後半アディショナルタイム４分にＭＦ河原創が左足ミドルシュートを突き刺し、決勝点となった。＊＊＊ホームで２度リードを許す苦しい展開も、途中出場の選手たちが仕事をした。後半３３分に