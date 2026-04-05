ボートレース津のG1「津ダイヤモンドカップ」は4日目を終えた。昨年10月に津でダービー王に輝いた末永和也（27＝佐賀）が予選18位で準優に滑り込んだ。インで迎えた4日目12Rは、菊地の3カド捲りに抵抗する形になって秋元の差しを許したが、2着は確保。予選は1着なしに終わるも、道中での巧みなレース運びは光っていた。「伸びはいいと思うんですけど、ターンでの押し感がもうひとつですね。準優に乗れるのなら、そこの足を求