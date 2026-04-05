「明治安田百年構想リーグ、柏３−０横浜Ｍ」（５日、三協フロンテア柏スタジアム）横浜Ｍは前半１２分のＤＦキニョーネスの一発退場が響き、柏に敗れた。０−３の後半４０分から今季初出場を果たしたＦＷ浅田大翔（１８）は、ＦＷ宮市亮（３３）と２トップを組み攻撃参加。「出られたのは良かったが、チームが苦しい状況の中でもっと流れを変えられる選手にならないといけないと思った」と振り返った。昨年のＵ−１７Ｗ杯に