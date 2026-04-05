国民民主の党大会で玉木代表は「がむしゃらさを失った」と反省した上で、地方議員を倍増させるとの目標を掲げました。【映像】笑顔で手を振り返す玉木代表ら（党大会の様子）国民民主党・玉木代表「がむしゃらさをいつしか失い、どこか守りに入っていたのではないか。もう1度、自民党では出せない国民の希望と安心を生み出す新しい政策を打ち出していく」2月の衆議院選挙で自民党が圧勝したことから、国民民主党は少数与党と交