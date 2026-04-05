4月5日は「横丁の日」。にぎやかな通りから一歩入った細い路地、横丁には、今も昔ながらの風情が残っていました。昔から続く伝統と現在が混ざり合う街、神楽坂。神楽坂には、今も風情ある場所が残されています。「かくれんぼ横丁」は、お忍びで来た人を後ろからつけても横道に入ると見失ってしまうことから、そう名付けられました。ここには、隠れた「あるもの」を見つける楽しみもあるのです。約2万9000個ある石畳の石の中には、