メ～テレ（名古屋テレビ） 3日、愛知県豊川市で病院の敷地内で倒れていたイラン国籍の男性がその後死亡した事件で、車2台が関与していたとみられることがわかりました。 3日午前2時半ごろ豊川市民病院のロータリー付近でイラン国籍のアリレザ・シャーモラーディーさん（41）が倒れているのが見つかりまもなく死亡しました。 病院で見つかる前、東名高速の新城パーキングエリア