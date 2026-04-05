【モデルプレス＝2026/04/05】YouTuber・さくらと妹の滴が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】美人YouTuberの妹「関コレ」シークレット出演◆さくら、妹と仲良しランウェイさくらとともに登場したのは、シークレット出演となる妹・滴。ジャケットとパンツでそれぞれストライプ柄を取り入れたリンクコーディネートで、手を繋いでラン