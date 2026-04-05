女優イ・エリヤが、過去に“BTSの父”として知られるHYBEのパン・シヒョク代表と面談したことを明かした。去る4月4日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』には、女優イ・エリヤとユーチューバーのイ・ガンテが出演した。【写真】イ・エリヤ、チャン・グンソクと「大変な時間を一緒に…」イ・エリヤは最近、トロット（韓国版演歌）のオーディション番組に挑戦中だ。彼女は、「小学3年生のときから声楽を