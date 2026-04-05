【モデルプレス＝2026/04/05】モデルの井手上漠が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】23歳ジェンダーレスモデル、へそ出しルック披露◆井手上漠、美スタイル披露美しいデコルテラインとウエストがのぞくチェック柄のオフショルダー、ダメージ加工が施された白のパンツに身を包み登場した井手上。ランウェイ中には振り向いてクールな