リアルタイムで検査を行う「スマート等級鑑定システム」。（長春＝新華社配信）【新華社長春4月5日】「百草の王」「百薬の長」と称される高麗ニンジンは、中国の伝統医薬界で重要な地位を占めている。採掘と鑑定は経験に依存する部分が大きく、外観から生育年数や産地、品質を判断してきたが、ここ数年は技術の進歩により、作業に変化が生じている。高麗ニンジンを検査装置に入れ、対象物に光を当てて分析するハイパースペクト