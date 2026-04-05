特別な空間で“推し”の世界観を楽しめるイベントが登場♡BTS・Jinがアンバサダーを務めるブランドIGINのポップアップが開催されます。絶景とともに香りや味わい、ビジュアルを楽しめる没入体験は、ここでしか味わえない特別なひととき。ファン必見のイベントです♪ 絶景×体験のポップアップ 会場はあべのハルカス展望台「ハルカス300」。地上約300mの高さで、ピンクを基調とした「IGIN PARK」が広がります。 香