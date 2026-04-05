◇プロ野球 巨人3-2DeNA(5日、東京ドーム)DeNAは巨人に逆転負けを喫し、開幕から3カード負け越し。昨年まで指揮官を務めた三浦大輔さんが日本テレビの地上波中継で解説を務め、この日先発の石田裕太郎投手へエールを送りました。この日先発のマウンドに上がった石田投手は、5回まで巨人打線をわずか1安打の快投。6回は1アウト1、3塁のピンチを背負いますが、一塁手ビシエド選手の好守備もあり、無失点で切り抜けます。しかし1点リ