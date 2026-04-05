◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 4-3 ロッテ（5日、ZOZOマリン）9回裏を1点ビハインドで迎えたロッテ。さらに1アウト1、3塁とサヨナラの好機をつかむも、セーフティーバントが決まらず、走者2人の走塁死でのゲームセットとなりました。試合後、サブロー監督は試合を振り返り、選手の奮起にも期待を寄せました。初回には、2アウトから死球で出塁した西川史礁選手が好走塁を見せるなどで幸先良く先制。「みんな走塁も積極的で良