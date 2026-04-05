◇明治安田J1百年構想リーグ第9節浦和2ー3川崎F（2026年4月5日U等々力）明治安田J1百年構想リーグは各地で6試合が行われ、東地区の浦和はアウェーで川崎Fに2―3で敗れ、4連敗となった。スコルジャ監督は「前半は予想外の交代が要因でリズムが作れなかった。後半の選手のハードワーク、良い内容を考えると、非常に残酷な結果になってしまった。チームは前進しているが、まだ十分ではない」と肩を落とした。開始3分にDF根