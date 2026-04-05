千葉県柏市の「あけぼの山農業公園」で、色とりどりのチューリップが見頃を迎えている。約１・２ヘクタールの花畑に約１６万球が植えられていて、赤や黄、白など様々な色の花を咲かせている。来園した家族連れらは、花を眺めながら散策を楽しんでいた。同県松戸市から家族３人で訪れた会社員男性（４８）は「雨上がりで花がみずみずしく、より美しかった」と笑顔だった。見頃は１２日頃まで。