茨城県・常磐自動車道の友部ジャンクション付近で横転した奈良県警機動隊のバス＝5日午後5日午後0時15分ごろ、茨城県笠間市の常磐自動車道下り線で奈良県警機動隊のバスが走行中、車線変更した乗用車を避けようとした際に横転した。茨城県警高速隊と奈良県警によると、バスには奈良県警の管区機動隊員13人が乗車していた。4人が軽傷で、うち1人が病院に搬送された。警備のために福島県へ向かっていた。4日午前に奈良県を出発し