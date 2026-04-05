“祭典”への出場が不透明な状況ながら、リング上で孤軍奮闘を続ける日本人女子レスラーが決意の投稿。あわや大怪我の決死ダイブ後の無事を自撮り投稿とともに報告している。【画像】日本人女子、美アップ自撮りと“決意の宣言”WWEスーパースターのイヨ・スカイが自身のX（旧ツイッター）を更新。最新自撮りショットとともに、レッスルマニアに向け決意を新たに宣言する投稿を公開した。写真は、日本時間3月31日に開催され