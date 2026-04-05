【漫画】この漫画をはじめから読む二卵性双生児のポン子ちゃんとコン子ちゃん、三女のピイ子ちゃんを育てるママで、育児をテーマとしたエッセイ漫画をSNSに投稿し、子育て世代から大きな支持を集めているサヤ山サヤさん。楽あり苦あり、波乱万丈な日々を綴った育児エッセイ「今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜」をお届けします。→『今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜』を最初から読む6話P7-16話P7-26話P7