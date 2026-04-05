将来に向けた貯蓄の確保や趣味の充実を目的として、あえて実家暮らしを選択するケースも珍しくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、滋賀県東近江市五個荘町在住・30歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆