中国人民銀行によると、中国とカナダの金融作業部会の初会合が4月3日に北京市内で開催されました。中国人民銀行、国家金融監督管理総局ならびにカナダ財務省、カナダ銀行など両国の金融管理部門のハイレベル代表が出席しました。両国の金融管理部門の代表はこの会議で、世界のマクロ経済情勢や通貨政策、金融の監督、金融市場の発展、グローバル金融ガバナンスおよび増大する不確実性への対応などの議題で意見を交換しました。関連