数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！パズルを解くような感覚で、記号を当てはめてみてください。ひらめき力が試される一問です！問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。24 □ 4 □ 3 □ 5 = 23 ヒント：まずは左側の「24 □ 4」を計算してみましょう。ある記号を入れると、その後の計算がぐっと楽になりますよ！答えを見る↓↓↓↓↓正解：÷、×、＋正解は「÷