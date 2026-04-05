マリナーズとの本拠地開幕戦の試合前セレモニーで発生エンゼルスの本拠地開幕戦で、試合前のセレモニーで行われた国歌斉唱とフライオーバーのタイミングが全く合わないというまさかのハプニングが発生した。実は、2年連続となる不手際と失敗に対し、日米のSNS上のファンから「この球団に、とにかくぴったり」などと落胆や呆れる声が次々と上がっている。3日（日本時間4日）に行われたマリナーズとの本拠地開幕戦で事件は起きた